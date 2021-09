„Hätte Samuel gewusst, dass seine Mutter gehen würde, hätte er vielleicht besser aufgepasst, hätte ihr genauer zugehört, sie eingehender beobachtet, sich ein paar wichtige Dinge aufgeschrieben.“ Der Amerikaner Nathan Hill hat mit 38 Jahren schon etliche Kurzgeschichten geschrieben und er war auch schon für ein paar Preise nominiert. Jetzt hat er seinen ersten Roman veröffentlicht. Der heißt „Geister“ und Klaus Sturm meint: Unbedingt lesen!

Samuel Anderson ist ein Literatur-Professor mit einigen Problemen. Er nimmt seine Studenten nicht ernst, er spielt nächtelang im Internet, er hat nur einmal erfolgreich eine eigene Geschichte veröffentlicht und den Vorschuss für einen nie geschriebenen Roman schon restlos ausgegeben. Plötzlich bekommt er so etwas wie eine neue Chance: Seine Mutter soll ein Attentat auf einen Präsidentschaftskandidaten verübt haben. Eigentlich hat sie nur ein paar Kieselsteine geworfen, aber Anderson soll jetzt ein Buch über seine Mutter schreiben, die er jahrzehntelang nicht mehr gesehen hat. Das ist die Rahmenhandlung – und Nathan Hill macht daraus viele, starke Geschichten.

Verlassener Sohn soll Mutter beschreiben

Er erzählt die Geschichte der Mutter in der 68er Protestgeneration. Es geht um eine intrigante Studentin, die nur in sozialen Netzwerken wirklich lebt. Es geht um einen Internet-Junkie, der sich nur in virtuellen Kriegsspielen im Netz bewegen kann. Und es geht natürlich um Anderson selbst, um seine Chancen im Leben und was er daraus machen kann – oder was er vielleicht hätte machen können.

Übertreibungen werden Wirklichkeit

Und ganz am Anfang taucht dieser Politiker auf, bei dem jeder gleich denkt: der ist so egozentrisch, so abgedreht, das kann eigentlich nur Donald Trump sein – aber als Hill das geschrieben hat, da war vom Politiker Trump noch gar nicht die Rede. Er hatte sich einfach eine Figur ausgedacht, die völlig überdreht wirken sollte – und jetzt wirkt das plötzlich sehr prophetisch. Und dasselbe gilt für das Umfeld dieses Politikers und den Umgang mit Wahrheiten: von „postfaktischen Zeiten“ hatte da noch niemand gesprochen, aber Hill hat sie schon beschrieben.

Fazit

Mir kam das so vor, als sei dieser Roman die perfekte Mischung aus John Irving und Jonathan Franzen. „Geister“ ist mit knapp 900 Seiten nicht nur ein ziemlich dickes Buch, sondern auch unbedingt ein ganz starkes und schlaues und intensives Buch.