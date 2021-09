Ein Buch über das Scheitern

"Das zentrale Thema meines Lebens besteht darin ein Schwindler zu sein. Nein, auch das ist gelogen. Das zentrale Thema meines Lebens besteht darin einsam zu sein und schlank zu bleiben." Das schreibt David Rakoff gleich zu Beginn seiner vielleicht irgendwie autobiografischen Lebensgeschichte, die er auch noch "Gelogen" genannt hat.

Ansonsten ist der New Yorker eigentlich nur damit beschäftigt Dinge zu tun, die er besser lassen sollte. Zum Beispiel weil er glaubt, dass es ein Abenteuer sein könnte, den meistbestiegenen Berg der Welt zu besteigen. Die Folgen: Ein mittelschwerer Muskelkater, Blutblasen an den Füßen und die Gewissheit dass Großstadtmenschen nicht in die freie Wildbahn gehören. Auch schön, seine politischen Aktivitäten. Als Kommunist für Anfänger will er die Welt der Israelis in Ordnung bringen. Eigentlich überflüssig zu sagen, dass dieser Versuch granatenmäßig in die Hose geht.

Naja und dann probiert er's halt als die Wiedergeburt von Sigmund Freud in einer Weihnachtsdekoration oder Soapdarsteller. Als er dann anfängt, Japanologie zu studieren und unter der Leitung eines Hollywood Actionfilmstars ein Seminar zur inneren Reinigung belegt, ist endgültig Schicht im Schacht.

Was für Schadenfrohe