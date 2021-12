Hervorragender Genre-Mix

Auf den ersten Seiten fand ich Gemma fürchterlich. Verzogen, unverschämt, kindisch und sehr ungerecht ihrer Mutter gegenüber. Ein paar Seiten weiter tat sie mir dann unendlich leid. Ihre Mutter wird umgebracht und Gemma kann ihr vorher nicht mehr sagen, dass es ihr leid tut, wie sie sich verhalten hat. All das spielt in Indien, und dort wollte Gemma immer weg. Jetzt, da ihre Mutter tot, ist geht der Wunsch in Erfüllung. Gemma kommt nach England und wird dort in ein Internat gesteckt. Leider ist ihre Familie weder reich noch mächtig - und so muss sie sich ihre Freundschaften teilweise richtig erkämpfen.

Trotzdem findet sie Freundinnen, und gemeinsam gründen die Mädels eine Art geheimen Zirkel und lesen sich gegenseitig nachts das Tagebuch einer gewissen Mary vor. Soweit alles eine normale Frauengeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Wäre da nicht die Sache, dass Gemma das Tagebuch von einer Gestalt aus ihren Visionen bekommen hat. Sie kann in ein anderes, magisches Land schauen und irgendwann entdeckt sie, dass sie sich und ihre Freundinnen da auch hinbringen kann.