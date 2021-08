Es geht um eine Saison im deutschen Profi-Basketball. Der Autor hat die Basketballer von Alba Berlin eine Saison lang begleitet - und er war wirklich ganz nah dran. Dabei ist eine Art Dokumentarfilm in Buchform raus gekommen.

Es gibt Bücher, die nimmt man in die Hand, und schwupp hat man sie schon fertig gelesen: In einem durch, fast ohne abzusetzen. Kristof Kien aus dem SWR3-Team ist das bei dem Buch "Gentlemen, wir lebn am Abgrund so ergangen. Ein Buch über Dunkings, Dribblings und Dreier - genauer gesagt geht es um eine Saison im deutschen Profi-Basketball.

Auf dem Cover ist ein orangener Basketball drauf und die Buchoberfläche fühlt sich genauso an wie ein echter Ball. Immer wenn ich das Buch in der Hand hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich einen Basketball in der Hand habe. Damit war ich immer gleich in der Atomsphäre der Geschichte und musste einfach weiterlesen.

Der Autor Thomas Pleitzinger hat die Profi-Basketballer von Alba Berlin eine Saison lang begleitet - und er war fast ein Jahr wirklich ganz nah dran: In der Kabine vor wichtigen Spielen, im Trainingslager vor der Saison oder mit der Mannschaft bei McDonalds nach bitteren Niederlagen. Und dabei ist so eine Art Dokumentarfilm in Buchform raus gekommen. Mit allen wichtigen Zutaten für eine echte Sporthelden-Geschichte: Schweiß, Schmerzen, große Erfolge und bittere Niederlagen.

Wenn man Gentlemen, wir leben am Abgrund fertig gelesen hat, dann weiß man vor allem eins: Ein Profi-Basketballer zu sein, bedeutet harte Arbeit und viele Strapazen: Fast 70 Spiele in zehn Monaten, endlose Busfahrten zu Auswärtsspielen und die vielen kleinen oder auch mal größere Verletzungen. Aber - und das merkt man in dem Buch auch ganz deutlich - die Jungs von Alba Berlin haben auch jede Menge Spaß zum Beispiel beim Training oder wenn sie bei wichtigen Spielen auf dem Feld stehen.

Patrick Federling, ein Alba-Spieler, hat auch mal gesagt, dass so ein Basketball-Profi-Leben ein bisschen so wie eine sehr, sehr lange Klassenfahrt sei.