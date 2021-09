Der Dreh zum perfekten Genuss-Akkord

Diese Geschmacksschule ist AUCH ein Kochbuch, weil da natürlich auch einige Rezepte drin stehen, die wir dann nachkochen können, es ist aber eigentlich ein Konstruktions-Buch: konstruiert werden möglichst intensive Sinnes-Eindrücke.

Jürgen Dollase ist mit diesem Buch vor allem erst mal ein paar Schritte rückwärts gegangen, und ganz am Anfang seines Buches steht da die Frage: was schmecken wir eigentlich, was macht den Genuss aus, wie passen nicht nur verschiedene Geschmacks-Richtungen zusammen, sondern wie passen auch die unterschiedlichen Beschaffenheiten, die Texturen - also die Struktur und Festigkeit - und die Temperaturen der Zutaten zusammen.

Und damit das nicht nur alles ungefähre Theorie bleibt, hat Jürgen Dollase mit diesem Buch so eine Art Bastel-Buch geschrieben - da können die Leser dann von ganz einfach bis ziemlich aufwändig viele kleine Geschmacks-Experimente nachbauen. Das fängt zum Beispiel an mit einem Löffel Joghurt. Auf den nächsten Löffel kommt Joghurt und vorne und hinten ein bisschen Marmelade, dann kommen noch Apfel-Würfel dazu, dann noch ein Walnusskern, und auf dem letzten Löffel liegt dann neben Joghurt, Marmelade, Apfel und Walnuss noch ein Stück knuspriger Zwieback.

Das ist alles noch keine große Kunst - denn die Kunst, das Können beginnt erst, wenn Dollase diese Geschmacks- und Textur-Unterschiede und deren Harmonie analysiert und auch die Nachhaltigkeit der Eindrücke in Tabellen darstellt. Und ganz so einfach bleiben diese Löffel-Gerichte auch nicht: 120 Seiten später geht es dann schon um die Komposition aus geeister Gänseleber, Pfeffer-Karamell und Meersalz auf einer Portwein-Reduktion.