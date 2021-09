Spionage-Roman, Thriller und Abrechnung mit britischer Außenpolitik

Ein ehemaliger Regierungschef hat viel erlebt, ist sowieso schon bekannt und mit seinen Memoiren können alle nochmal gutes Geld verdienen. Das machen viele Ex-Politiker und immer schon hatte ich den Verdacht, dass es viel interessanter ist, was in solchen Büchern NICHT drin steht. Die wirklichen Geheimnisse, die wirklich spannenden Hintergründe politischer Entscheidungen, die erzählt uns doch wahrscheinlich sowieso niemand in seinen Memoiren. Und deshalb haben es auch die schwer, die als Ghost Writer für die literarisch eher unbegabten Polit-Promis tätig werden. In diesem Fall, in diesem Roman, hat es der Ghost Writer des ehemaligen britischen Premier-Ministers in der Tat so schwer, dass er den Job nicht überlebt.

Damit habe ich noch nicht zu viel verraten - den mit dem Tod des ersten ghostwriters beginnt die Arbeit des zweiten Mannes und damit auch dieser Roman. Es ist nicht sonderlich schwer, in der fiktiven Politiker-Figur Adam Lang den britischen Ex-Premier Tony Blair wiederzuerkennen - den kennt Autor Robert Harris ziemlich gut und mit dem will er auch in diesem Buch abrechnen - Robert Harris ist nämlich enttäuscht von Blairs Innen- und Außenpolitik, und das hat er in Interviews auch klar gemacht.