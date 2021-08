Ein Tipp für Fans der bayerischen Hauptstadt: Giftgrün ist ein lockerleichter (Kriminal)Roman für den Urlaub, die Picknickdecke oder den Balkon. Nur mehr Unterhaltung als Spannung - Aber das macht garnix.

Frida wollte mit ihm eigentlich nichts anfangen. Aber dann ist es doch passiert. Und sie war verliebt in Gabor. In ihren Doktorvater. Deshalb schmeißt sie auch all ihre Pläne um. Statt als Entwicklungshelferin nach Südamerika geht sie mit Gabor zusammen nach München. Frida bekommt ihre erste richtige Stelle als Ärztin in einer Klinik.

Doch dann kommt alles anders. Gabor ist tot bevor ihn Frida in München überhaupt das erste Mal sieht. Er soll Bärlauch mit der hochgiftigen Herbstzeitlose verwechselt haben. Frida und ihrem neuen Mitbewohner Qurin ist das nicht geheuer. Sie sind fest davon überzeugt, dass Jemand die Herbstzeitlose heimlich in Gabors Pesto gemischt hat und beginnen selbst zu ermitteln. Dabei geraten sie in einen Sumpf aus gefälschten Forschungsergebnissen und in die Machtkämpfe und Intrigen in einen Krankenhaus.

Die beiden Hauptfiguren Frida und Quirin waren mir beim Lesen sofort sympathisch. Frida, weil sie so herrlich naiv idealistisch in ihren neuen Job startet und Quirin, weil er - gezeichnet durch jahrelangen Frust im Job - nach Außen hin ein brutaler Grantler und Eigenbrödler ist, in Wirklichkeit aber ein lieber Kerl in ihm steckt. Die Art und Weise wie sie ermitteln ist manchmal - sagen wir mal - so ungeschickt, dass ich beim Lesen dachte: "Oh Mann, das kann doch nicht sein, was macht ihr da?" Das macht das Buch aber gerade so spannend.

Ein ganz anderer großer Pluspunkt bei dem Buch: Das Heimelige. Wer mal in München war, der will nach Giftgrün sofort dahin. Zum Beispiel um all die leckeren Dinge zu essen, die im Buch beschrieben werden. Hollerkücherl oder Rohrnudeln mit Vanillesoße. Das essen die beiden auch noch in einem traditionellen bayrischen Haus, in dem jemand lebt - so steht es im Buch - der nicht shoppt, sylt oder designt. Giftgrün ist ein super Roman zum im Urlaub, im Park oder im Strandkorb lesen. Nur: Eben mehr Roman als Krimi - aber das macht ja nix.