Das tägliche Überleben wird ein echter Kampf gegen amoklaufende Computersysteme, explodierende Kernkraftwerke und die Natur, die die Erde wieder für sich haben will. Und dann nimmt diese Geschichte eine ganz aberwitzige Wendung, von der ich bis heute nicht weiß, ob ich sie mag. Aber es war für Autor Douglas Coupland wahrscheinlich die einzige Chance, aus dieser Geschichte rauszukommen. Und falls "Girlfriend in a Coma" jemals verfilmt wird, weiß ich, dass wir am Schluss alle Tränen in den Augen haben werden.