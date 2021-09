Die Alpen in einer anderen Welt

Eine Geschichte für alle, die sich ab und zu wünschen, zu einer anderen Zeit ein ganz anderes Leben zu führen und die manchmal einfach nur raus wollen. Im Falle der beiden Freundinnen JayJay und Sophie heißt das zunächst mal: Raus aus Amerika, raus aus den persönlichen Problemen und erst mal einen schönen Urlaub in Europa machen. Das Highlight dabei: Eine Tour durch die Alpen. In einem alten Reiseführer finden sie einen Hinweis auf Glenraven, ein wenig besuchtes und wunderschönes Tal irgendwo in den Bergen. Leider steht in dem Reiseführer nicht, dass dieses Tal gar nicht in unserer Welt existiert - und dass der Zugang nur alle paar Jahrhunderte offen ist. Dementsprechend rumpeln unsere Freundinnen in eine Gesellschaft, die im Mittelalter stehen geblieben ist.

Zwei Amerikanerinnen geraten in eine mittelalterliche Welt

Es ist total spannend und aufregend, den beiden Frauen zu folgen, während sie versuchen, sich in einer völlig fremden Umgebung zurechtzufinden. Dort gibt's natürlich nicht nur Menschen, sondern auch noch andere Wesen - manche böse, andere geheimnisvoll und zum Verlieben schön und natürlich viel Magie. Unsere zwei modernen Amerikanerinnen sind für die Leute in Glenraven die Erfüllung einer uralten Prophezeiung und sollen dort die versklavten Völker befreien - ganz schön schwierig, wenn man sich weder mit Magie noch mit mittelalterlichen Kampftechniken und schon gar nicht mit fremden Wesen wie zum Beispiel Elfen auskennt. Am Ende müssen sich die beiden dann entscheiden, ob sie wieder zurück wollen in ihre eigene Welt, oder ob sie in Glenraven bleiben.