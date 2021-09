Gesucht: die Anleitung zum perfekten Glück

Schön, reich und zufrieden, nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen sexy werden oder auch Nichtraucher und schlank. Also einfach nur rundum glücklich. Klingt großartig, oder? Und es ist so einfach. Dazu muss ich nur ein Buch lesen- "was der Berg mich lehrte" und schon werden all meine Wünsche wahr.

Dumm nur dass der Lektor Edwin de Valu das Manuskript dieses Buches direkt im Mülleimer versenkt, weil der Autor mit dem blumigen Namen Tupak Soiree das dazugehörige Anschreiben mit Gänseblümchenaufklebern verschönert hat.

Edwin ist ein echter Loser, dass er seinen Job überhaupt noch hat, verdankt er eigentlich nur der Tatsache, dass er mal was mit seiner Vorgesetzten May hatte. Und die hilft ihm seitdem regelmäßig aus der Patsche. Aber diesmal scheint selbst sie nichts mehr machen zu können. Denn Edwins Boss will endlich Resultate, sprich eine neue Lebenshilfeserie aus dem Boden stampfen, nach dem der Autor der alten Serie wegen Steuerhinterziehung und Mord im Knast gelandet ist.

Aber leider erfährt Edwin das erst nachdem die Müllabfuhr den Papierkorb mit dem Manuskript des universellen Lebenshilferatgebers schon abgeholt hat.

Was wirklich wichtig ist