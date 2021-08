Die Fernsehserie Californication besticht mit grotesken Situationen rund um Sex und Liebe, im Mittelpunkt Schriftsteller Hank Moody, der seinen größten Erfolg mit dem Buch God Hates Us All hatte. Und dieses Buch gibt es auch in echt.

Nicht das Buch zur Fernsehserie Californication sondern das Buch AUS der Serie! In Californication spielt David Duchovny den sexsüchtigen Autor Hank Moody, der seinen größten Erfolg mit dem Buch God Hates Us All hatte. Das Buch von Hank gibt es nicht nur in der Serie, es gibt es auch zu Lesen. Beim Gucken der Serie Californication muss man sehr viel lachen, manchmal würde man auch am liebsten beschämt weggucken, wenn Hank Moody mal wieder sein bestes Stück nicht im Zaum halten kann. Die Serie besticht vor allem mit grotesken Situationen rund um Sex und Liebe, im Mittelpunkt Hank Moody ein Fourty-Something, der nix auslässt. Das Buch beschreibt die Jungendsünden von Hank Moody. Der junge Hank erlebt so manche turbulente Situation im Buch, er zieht zu Hause aus, zieht im legendären New Yorker Chelsea Hotel ein und hält sich als Grasdealer über Wasser. Doch in Sachen Liebe geht es bei ihm mit fast allen Frauen den Bach runter.

Das Buch hat viele dramatische Momente. Ganz besonders tragisch und anschaulich ist die Geschichte seiner Mutter beschrieben, die dann auch noch an Lungenkrebs stirbt: „Wenigstens hat sie nicht lange gelitten. sagt Dottie und unterschlägt dabei die 22 Jahre, in der meine Mutter mit meinem Vater verheiratet war.“ Oder wenn mal wieder eine seiner Beziehungen vor dem Scheitern steht: „Weißt Du, warum Liebegeschichten ein Happy End haben? Weil sie zu früh enden. Sie hören immer genau bei der Kussszene auf. Man sieht nie den ganzen Scheiß, der danach kommt. Das Leben.“

Kurzweilig und unterhaltsam

Und um was danach kommt, geht es oft in dem Buch God Hates Us All zu deutsch „Gott hasst uns alle“. Der Blick der Menschen wenn sie auf den Buchtitel gucken und dabei einen grinsenden Leser vor sich haben, ist ein kleiner netter Nebeneffekt, den Held Hank Moody so bedacht hat. Denn lachen und fremdschämen kann man sich mit dem Buch von und über Hank Moody genau so gut wie in der Serie Californication: „Ich bin Urologe. - Du bist Schwanzklemptner? - Toll! Du hörst das wahrscheinlich die ganze Zeit... aber... ich hab da so ein Teil auf meinem Gerät...“. Solche Dialoge sind unbezahlbar.

Was das Buch lesenswert macht, sind die lustigen Details, die das Lesen so kurzweilig und unterhaltsam machen. Jeder Mann kennt das, wenn er seine Ex mit ihrem neuen Verehrer trifft: „Seine geheimen Berechnungen unterbricht er nur zweimal. Das erste Mal, um mich anzublicken, damit ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass er sie abcheckt, und das zweite Mal, um zu schauen, ob es mich stört.“ Eine tolle Erweiterung für Fans der Serie Californication und für alle anderen vielleicht der perfekte Einstieg in die abgefahrene Lebenswelt von Hank Moody: Sex, Drugs and Rock'N'Roll!