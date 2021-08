Die schöne Helena, Königssohn Paris, der Held Achilles: Was wäre, wenn die Helden der griechischen Mythologie immer wieder geboren würden? SWR3-Moderatorin Steffi Tücking findet die Idee mega!

Wir kennen die Sage vom Kampf um Troja und vielleicht auch ein paar Hauptfiguren: Die schöne Helena, den Königssohn Paris, die Helden Achilles oder Hektor. Was wäre, wenn die alle immer wieder geboren werden?

Ich bin ein großer Fan der griechischen Sagen und finde die Idee mega! Den Titel des Buches mal wieder nicht. Ich würd ja normalerweise niemals ein Buch in die Hand nehmen, dass "Göttlich" heißt und auf dem Einband eine blonde Schönheit hat. Ich hab trotzdem reingeschaut und gelesen, dass die Autorin fasziniert ist von den Helden der griechischen Mythologie - und in der Story auch 'ne Menge davon vorkommen. Schon war ich dabei.

Zunächst aber ist unsere Heldin Helen eher gelangweilt von ihrem Leben in Nantucket. Bis die Familie Delos dort ankommt. Ziemlich attraktiver Haufen, gleich in der ganzen Schule beliebt - nur nicht bei Helen, die kann besonders Lucas Delos nicht leiden. So weit, so bekannt das Schema. Aber dann entfernen wir uns doch von dem Üblichen: „Sie kriegen sich doch am Ende“.

Blöder Titel, tolles Buch

Denn Lucas und Helen kriegen sich erst mal nicht, ganz im Gegenteil. Jedesmal wenn Helen ihn sieht, will sie ihm an die Gurgel gehen. Hat wohl was mit den Furien zu tun, die die beiden aufeinander hetzen. Und als das endlich überstanden ist, stellt sich raus, dass die zwei sich immer noch nicht haben können. Und schon sind wir drin in der griechischen Mythologie. Mit wiedergeborenen Helden, Halbgöttern, verfeindeten Familien und der Unterwelt. Besonders lustig ist zum Beispiel wie Helen den Göttervater Zeus auflaufen lässt. Kein netter Typ, übrigens. Ich hab mich jedenfalls über jede Figur aus meinen Lieblingssagen gefreut, die in dem Buch auftaucht und auch mit Begeisterung die nächsten zwei Bände gelesen.