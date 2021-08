Wer das Gefühl hatte, die Bibel war nicht ganz vollständig, sollte sich diesen Ergänzungsband zulegen, die Autobiografie von Gott. Sie ist böse, originell und auf jeden Fall zum Brüllen. Ob vor Entsetzen oder vor Lachen, muss jeder selbst herausfinden.

Bevor ich dieses Buch empfehle, möchte ich zunächst davon abraten: Wenn ihr leicht in euren religiösen Gefühlen verletzt werdet, wenn ihr sehr gläubig seid und der Begriff Gotteslästerung bei euch sehr locker sitzt, lest dieses Buch nicht! Sonst: Gern.

Die Idee ist folgende: Von Gott gab es schon einmal einen Weltbestseller - die Bibel, deshalb möchte der Verlag gern ein neues Werk des erfolgreichen Autors. Und so schreibt er seine Memoiren. In angemessener, altertümlicher, schwülstiger - Verzeihung! - biblischer Sprache. Auf die zehn Gebote will er darin nicht so gern eingehen, denn die nerven ihn. So wie es auch für jeden anderen Star irgendwann lästig wird, wenn er immer nur seinen größten Hit spielen muss. Aber er räumt mit ein paar Gerüchten auf und rückt ein paar Ereignisse aus der Bibel in ein rechtes Licht. Dazu wären natürlich ein paar Bibelkenntnisse ganz hilfreich, sonst versteht man die Hälfte der Gags gar nicht. Und er erzählt Anekdoten aus der Familie: Wie es immer Diskussionen gab, wenn er, der blutrünstige, ungnädige Gott, mal wieder eine Plage, eine Flut, eine Pest oder sonstiges Verderben über die Menschheit bringen wollte, weil sein verweichlichter Sohn Jesus da eine ganz andere Politik verfolgte.

Es gibt aber nicht nur Anspielungen auf die Bibel, sondern auch auf Popkultur, Gesellschaft und Politik, vieles davon allerdings aus sehr amerikanischer Sicht, denn Gottes Heiliger Ghostwriter ist Amerikaner. Das ist alles sehr böse, sehr schwarz, und auch nicht immer lustig. Es gibt durchaus ein paar zu plumpe, pubertäre und dämliche Kapitel im Buch. Aber insgesamt ist es so originell, bissig und witzig, dass es sich unbedingt lohnt. Es ist in jedem Fall zum Brüllen. Ob vor Entsetzen oder vor Lachen, muss jeder für sich selbst herausfinden.