"Grace Flint" - eine coole Heldin

Wenn der Verdächtige irgendeine plötzliche Bewegung macht, gehen sie davon aus, dass diese feindselig ist und reagieren dementsprechend. So steht's im Handbuch für Undercoveragenten, so hat es Grace Flint beim britischen Geheimdienst gelernt. Trotzdem endet ihr letzter Einsatz mit einer Katastrophe. Ein Kollege stirbt, und sie überlebt schwer verletzt mit einem völlig ruinierten Gesicht. Die Ärzte und Schönheits-chirurgen können ihr zwar ein neues Gesicht basteln, aber der Verantwortliche für Grace's Verletzungen kann verschwinden. Warum der Polizeieinsatz so in die Hose gegangen ist, weiß zunächst noch keiner - für Grace allerdings ist klar, dass sie den Mann finden muss, der dafür verantwortlich ist, dass man sie fast zu Tode geprügelt hat.

Auf der Suche nach diesem Typen taucht Grace plötzlich unter, und nicht einmal ihre Kollegen vom Geheimdienst können sie mehr finden, denn Grace hat den Verdacht, dass die an dem gescheiterten Einsatz nicht unschuldig sind. Der britische Geheimdienst setzt einen Spezialisten ein, der Grace finden soll, und dem fällt zunächst nichts Besseres ein, als Grace zur Fahndung wegen Mordes auszuschreiben - damit auch weltweit alle Polizisten nach ihr suchen.

Unterschiedliche Zeitformen

Fischer Grace Flint Autor Paul Eddy Genre: Thriller Verlag: FISCHER Taschenbuch ISBN: 978-3596179442 Jetzt hat sie alles am Hals, was Beine hat. Die Verbrecher, den Geheimdienst, die Polizei und auch noch die Bevölkerung. Die Geschichte ist zweigeteilt geschrieben. Wenn wir als Leser Grace begleiten, passiert alles in der Gegenwart. Begleiten wir den Spezialisten, der sie sucht, wird in der Vergangenheit erzählt. Denn der hechelt Grace ja hinterher. Diese Form ist erst mal gewöhnungsbedürftig, macht das Ganze aber ziemlich spannend, weil wir nichts zweimal erzählt bekommen.

Als die beiden sich am Schluss des Buches dann endlich treffen, kann man als Leser zum ersten Mal gemütlich ausatmen. Grace Flint ist übrigens eine ziemlich gute Heldin. Nicht ganz so seelisch versaut wie Wallander, nicht ganz so cool wie James Bond und nicht ganz so sexy wie Lara Croft. Also eine Frau, die ich gerne mal kennenlernen würde.