Die ganze Geschichte von Green Day

Zwischen den beiden Hits "Basket Case" und "Boulevard Of Broken Dreams" liegen genau zehn Jahre. Zehn Jahre, in denen Green Day ganz oben angekommen waren, tief gefallen sind und am Ende sogar noch weiter oben standen auf dem Rock-Olymp. Selten hat eine Band derart viele Höhen und Tiefen erlebt und ein solch sensationelles Comeback hingelegt wie Green Day mit ihrem Album "American Idiot". Der Wandel von einer Fun-Punk-Band Mitte der 80er Jahre zu Superstars und ernstzunehmenden Polit-Punkern Mitte des neuen Jahrtausends ist so erstaunlich wie nachvollziehbar. Wenn, ja wenn man "Nobody likes you", die erste von der Band selbst autorisierte Biographie gelesen hat. Geschrieben hat das Buch der New Yorker Musikjournalist, Romanautor und Punk-Experte Marc Spitz.

Aber fangen wir ganz vorne an: 1986, mit vierzehn Jahren, gründeten die beiden Schulfreunde Billie Joe Armstrong und Mike Dirnt in dem kalifornischen Kaff Rodeo, außerhalb San Franciscos, ihre erste Band "Sweet Children". Drei Jahre später änderten sie ihren Namen zu Green Day. Und sie taten das, was eine Punk-Band immer tut: Spielen, spielen, spielen. In jedem Schuppen, jeder Scheune und jedem Loch. Egal. Mit jedem Konzert wuchs ihre Anhängerschaft, ein Haufen wilder Punks, der seine Helden vergötterte.

Eigentlich war Punk in den USA Anfang der 90er Jahre tot. Bis Green Day kamen. Ihr Major-Debütalbum "Dookie" verkauft sich weltweit elf Millionen Mal, die Singles "Basket Case" und "When I Come Around" werden Megahits. Das Punk-Revival ist eingeläutet. Marc Spitz hat Green Day über mehrere Jahre interviewt, die Band fing an, ihm zu vertrauen. Neben Billie Joe, Mike und Tré kommen aber nicht nur ihre Familienmitglieder und Freunde zu Wort sondern auch ihre Kritiker und Widersacher. Green Day wollten das so, sie wollten ein authentisches, realistisches Bild ihrer Karriere zeichnen, kein überhöhtes und anbiederndes. Gegen Ende der 90er ändern Green Day ihren Stil, werden poppiger, tendieren in die Singer/Songwriter Ecke. Die Fans sind verwirrt, die Kritiker sehen sich bestätigt. Green Day waren nie Punks und das ist der Beweis. Es kommt zum Bruch, die Band ist zerstritten und steht kurz vor dem Ende. Dann entscheiden sie sich doch weiter zu machen und beginnen mit den Arbeiten an einer Polit-Punk-Rock-Oper: "American Idiot". Der Rest ist Musikgeschichte.