Ich dachte, wenn ich besonders cool mit der Tasse Kaffee in der einen, der Fluppe in der anderen Hand in der Fußgängerzone von Wuppertal sitze, wird mich schon ein Filmproduzent entdecken. Es ist süß, wie Armin Rohde in seinem Buch bekennt, dass er keine Ahnung hatte, keine Ahnung, dass er Schauspieler werden wollte und keine Ahnung wie er das anstellen sollte. Also hat er erst mal gelebt, sich in Amerika rumgetrieben, Erfahrungen gesammelt, was er auch jedem rät, der Schauspieler werden möchte. Wie ein Besessener hat er Theater gespielt, das Lampenfieber bis heute nicht verloren. Einmal wurde er mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert, nach der Vorstellung saß er aber schon wieder beim Bier. Ich wusste, dass so ein lebendiger Mensch wie Armin Rohde auch viel zu erzählen hat. Dabei schreibt er so ehrlich und ohne Angabe, dass ich sagen muss: Den Größenwahn, den können wir aus dem Titel streichen.