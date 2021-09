Buch über drei verrückte, eigensinnige Frauen

In diesem Buch geht es geht nicht um irgendwelche Haushaltstipps von der Großmutter, sondern es ist eigentlich eine Autobiographie, besser gesagt, die Familien-Geschichte von Irene Dische.

Irene Dische is eine amerikanische Schriftstellerin mit einer deutschen Großmutter. Und diese Großmutter ist praktisch die Erzählerin und packt die Familiengeschichte aus. Sie selbst kommt aus dem rheinischen Hochadel, ist total verwöhnt, heiratet eine jüdischen Arzt, mit dem sie dann wohlhabend und angesehen in Breslau lebt. Die beiden bekommen eine Tochter - Renate. Im dritten Reich wandert die Familie dann nach Amerika aus, nach New York. Das ist im Schnelldurchlauf der erste Teil der Geschichte, die natürlich durch das Dritte Reich auch sehr schicksalsreich ist und tragisch. Die Großmutter muss ihren Mann vor der Gestapo retten, Renate leugnet in der schule, dass sie Halbjüdin ist. Aber diese Großmutter erzählt, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und ohne große Betroffenheit. Manchmal ist ihre Art auch ein bisschen shocking, weil sie sehr schonungslos mit allen und allem umgeht. Auch mit ihrer Familie. Der erste Satz in dem Buch lautet: "Dass meine Enkeltochter so schwierig ist, hängt vor allem mit Carls geringer Spermiendichte zusammen."

Diese drei verrückten und eigensinnigen Frauen: Irene, ihre Mutter und ihre Großmutter haben ziemlich viel Power und auch das Talent, zu überleben. Die Großmutter rettet ihre Familie vor den Nazis, organisiert die Flucht ihres Mannes nach New York und trickst die Gestapo aus. In New York übernimmt dann die Tochter das organisieren und das "positiv denken" , da die Mutter rumheult, sie hätten kein Geld mehr. Da sagt sie einfach zu ihrer Mutter: "Sei still Mops!" Und Irene, die Enkelin, schafft es, allein durch Südeuropa und Nordafrika zu trampen, das Geld ihrer Oma auf den Kopf zu hauen und irgendwann wieder heil heimzukommen.