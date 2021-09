Freunde für das, was manchmal Leben ist

Die Schule haben sie geschafft, jetzt soll der beste Teil des Lebens beginnen für Hannes und Uli. Auf einem Ausflug mit den Motorrädern merkt Uli plötzlich, dass Hannes nicht mehr hinter ihm ist. Er fährt zurück und findet den Freund schwer verunglückt, dann fällt Hannes in ein tiefes Koma.

Da sitzt Uli nun mit der ganzen Zukunft und den ganzen Plänen, die sie hatten, in einem Münchner Krankenhauszimmer und guckt seinem Freund beim Atmen zu. Irgendwo muss er mit seinen Gedanken hin, und damit Hannes auf dem neuesten Stand ist, wenn er wieder aufwacht, schreibt Uli ihm Briefe. Und aus diesen besteht dieses schöne, traurige, sentimentale Buch.

Uli schreibt über das, was sie gemeinsam erlebt haben, er schreibt, welche Veränderungen er an seinem Freund beobachtet. Er schreibt über Mädchen und Partys. Er schreibt über seinen Zivildienst, den er gerade in einem Haus für psychisch Labile begonnen hat. Und weil die da alle irgendwie einen Vogel haben, nennt er es das Vogelnest. Ein wundervoller Junge ist dieser Uli, der in seinen Briefen die Freundschaft zu dem blassen Kranken da im Bett feiert, der gegen jedes ärztliche Bedenken, die Hoffnung nicht aufgeben will, dass er seinen besten Freund doch noch in alter Form zurück bekommt.