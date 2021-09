Hartgekochtes Wunderland

Die Geschichte spielt an zwei Orten. Das "Hard-boiled Wonderland" ist quasi die reale Welt, also das Tokio der Zukunft, und "Das Ende der Welt" ist ein völlig abgefahrener Ort, an dem unser Held landet und selbst erst mal nicht weiß, was er da soll und wie er überhaupt da hingekommen ist.

In Tokio ist unser Held ein ganz normaler Mensch, der allerdings in seinem Gehirn eine Art extra Abteilung hat, in der er Daten verschlüsseln kann. Das ist ein ganz schön schlaues System, denn diese Daten kann dann keiner mehr klauen, noch nicht mal, wenn man unseren Helden zum Beispiel foltern oder umbringen würde - denn er selbst weiß gar nicht, welche Informationen er da gerade verarbeitet. Nicht viele Menschen können diesen Job machen, und deshalb ist er auch ganz gut bezahlt - das heißt: unserem Helden geht’s gar nicht schlecht.

Die andere Ebene des Buches, nämlich "Das Ende der Welt" ist dagegen ein ziemlich märchenhafter Platz. Unser Held kommt an und muss bei einem Wächter erst mal seinen Schatten abgeben, bevor er die Stadt betreten darf. Eine Stadt, die man übrigens nie wieder verlassen kann, denn wohin sollte man vom Ende der Welt aus auch hingehen? Dafür kann man allerdings dort mit ziemlich vielen Einhörnern zusammen leben - ist ja auch nicht schlecht.

Anfangs ist die zweigeteilte Geschichte etwas verwirrend, aber der Autor knüpft seine beiden Welten dann langsam aber sicher enger zusammen und dann wird auch alles immer klarer.