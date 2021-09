Düster und unglaublich spannend!

Es gibt Menschen, mit denen wollen wir weder einen Kaffee trinken noch an einem Tisch sitzen. Trotzdem faszinieren sie uns - weil sie viel zu erzählen haben!

Genau wie der Hauptdarsteller in dem aktuellen Krimi von Jo Nesbo, Roger Brown. Der ist schmierig-schnöseliger Typ, eingebildet, kühl-berechnend; er verdient richtig viel Kohle, aber das reicht ihm noch nicht. Denn Brown gehört in Oslo zur feinen Gesellschaft und dieses Leben muss ja irgendwie finanziert werden. Tagsüber ist er der beste Headhunter Norwegens - sprich er findet für jede Firma den passenden Geschäftsführer oder Manager.

In seiner Freizeit ist Brown Kunstdieb. Er klaut Gemälde und zwar genau den Leuten, die sich bei ihm im Büro vorgestellt haben und hoffen, dass er sie an eine Top-Firma weiter vermittelt. Als er bei einem besonders delikaten Diebstahl seine Frau anrufen will, klingelt deren Handy in der Wohnung, in der er gerade steht. Die Wohnung gehört einem Typen, der genau wie Brown ein absoluter Karrieretyp ist, der ihn außerdem reinlegen will und dabei über Leichen geht.

"Headhunter" ist ein typischer Jo Nesbo-Krimi: super-spannend, intelligent erzählt und ziemlich düster - wie gemacht für den Winter. Immer wenn du glaubst, jetzt hast du die Story durchblickt, dann ändert sich wieder alles. Ein Spiel, dass du aber mitmachst - weil es zum Teil auch total kuriose Szenen gibt. Einmal muss sich Roger Brown zum Beispiel auf dem Land verstecken, hinter ihm ist sein Meuchelmörder her - und wo versteckt er sich? In der Grube eines Plumpsklos - er taucht in dem ganzen Mist unter. Da denkt jeder: sowas kann der garnicht überleben! Spätestens jetzt muss ihn der Typ finden, der hinter ihm her ist.