Worauf es wirklich ankommt

Hector ist Therapeut. Täglich kommen Menschen zu ihm, die verzweifelt sind. Seine Praxis ist immer voll, denn Hector hat eine ganz besondere Gabe: Er kann unglaublich gut zuhören. Aber mit der Zeit wird er der ganzen Geschichten müde. Ständig muss er sich das Gejammer von Menschen anhören, die alles haben, die vor Glück eigentlich Luftsprünge machen müssten und die trotzdem völlig traurig sind. Und langsam - ganz schleichend - wird Hector selber immer trauriger. Er beginnt, sein Leben zu hinterfragen und muss erkennen, dass er eigentlich nie jemandem wirklich helfen konnte, weil niemand durch ihn je glücklich wurde. Also macht sich Hector auf die Suche nach dem Glück.

Er reist durch die ganze Welt und fragt die Menschen überall, ob sie glücklich sind und wenn ja, warum. Alles notiert er in einem kleinen Büchlein und trägt zusammen, was zum Glücklichsein gehört. So einfach sind seine Erkenntnisse, dass wir am Ende des Buches das Leben etwas anders betrachten. Es ist nicht so, dass wir nur hier in diesen Breitengraden glücklich sein können, weil es uns materiell gut geht und wir nicht im Krieg leben. Es erleichtert sicherlich unser Dasein. Aber überall auf der Welt können wir glücklich sein, wenn wir begreifen, worum es eigentlich geht.