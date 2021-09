Ich fand das Interessante daran, dass Detlef D. Soost sehr selbstkritisch über sich schreibt: wie er mit seiner langjährigen Freundin umgegangen ist, dass er so viele Schulden angehäuft hatte, dass er ein ziemlicher Angeber war. Er versucht das alles nicht mit seinem komplizierten Leben zu entschuldigen, sondern er sagt: "Ich versuche, mein Leben in den Griff zu kriegen, indem ich meine Vergangenheit noch mal auspacke." Sehr schön ist die Geschichte am Schluss: Als Detlef durch die Popstars bekannt wurde, hat er einen Brief bekommen, da stand drauf "Das ist keine Fanpost", und dieser Brief kam von der Ehefrau seines leiblichen Vaters und von ihren Kindern und die hat er mittlerweile besucht und hat jetzt eine große Familie.