„Herbstblond“ - nicht die neue Farbtönung in irgendeinem Supermarktregal sondern die Autobiografie von Thomas Gottschalk, einer der größten Entertainer unserer Zeit!

Fast 400 Seiten über einen Typen, der fast 40 Jahre älter ist als ich? Geil! Thomas Gottschalk ist ein Held meiner Kindheit. Ich will alles wissen über die Zeit von „Wetten, dass..?“. Aber Thomas Gottschalk beginnt wie in jeder guten Autobiographie erst einmal mit seiner Kindheit - in Kulmbach. Seine große Klappe hat er von seiner Mutter, seine große Nase von seinem Vater. Der stirbt allerdings früh, bevor Gottschalk in die Pubertät kommt. Ein Erlebnis, was ihn bis heute beeinflusst, aber in eine Depression verfällt Gottschalk nicht. Er bleibt ein frecher Junge, der sich durch die Schule mauschelt und Journalist werden will. Also geht es ab zum Radio.

Viele Sprecher beim Bayrischen Rundfunk stammeln sich wie Buchhalter durch die Moderationen, findet er. Gottschalk bekommt seinen eigenen Shows. Das spannendste Kapitel: „Die Wetten dass...?“-Zeit. Gottschalk macht seine Warm Ups vor der Show selbst. Da findet er sich am besten, Sendungen von sich schaut er sich allerdings kaum an. Er kann es nicht ertragen, wenn er seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. Dabei sind die absoluten A-Promis dieser Welt auf seiner Couch, unter anderem Madonna und Michael Jackson. Am 4. Dezember 2010 dann die Wette von Samuel Koch. Dies ist einer der emotionalsten Momente in Gottschalks Buch. Koch stürzt beim Versuch mit Sprungstiefeln über ein Auto zu springen und bleibt regungslos liegen. Gottschalk schreibt wie ihm zum ersten Mal die Luft wegbleibt. Wie seine Illusion von der TV-Show, in der nur gute Dinge passieren dürfen, zusammenfällt. Wie er für Samuel Koch betet... Was folgt ist das Karriereende des Entertainers bei „Wetten, dass..?“. Er verabschiedet sich.