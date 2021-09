Wer heute ein Buch veröffentlicht, braucht entweder a) mindestens zwei Wohnorte, also in der Biographie einen Satz wie: "Der Autor lebt in Kapstadt und Wiesbaden." Oder er braucht b) eine Reihe absurder Jobs, mit denen er sich in Erwartung des künstlerischen Durchbruchs über Wasser gehalten hat. Der Schriftsteller Radek Knapp hat nur einen Wohnort, nämlich Wien. Aber er hatte einen absurden Job, er war Saunaaufgießer. Während viele Autoren mit a) oder b) bloß angeben, hat die Saunaaufgießerei bei Radek Knapp etwas bewirkt: Der Anblick von nackten Leibern im Wasserdampf ist gut für seine Phantasie gewesen, denn Radek Knapp hat mit Herrn Kukas Empfehlungen eines der schönsten und warmherzigsten Bücher geschrieben, die ich kenne. Der Held der Geschichte heißt Waldemar, er ist ein junger Pole, der unbedingt den Westen kennenlernen will. Dabei verlässt er sich auf die Tipps des mehr als dubiosen Herrn Kuka, der ihm als Hotel in Wien das Vier Jahreszeiten empfiehlt. Auf seiner Reise erlebt Waldemar staunend, dass die Menschen gar nicht so gut sind, wie er immer gedacht hat: In dem Seelenverkäufer von Bus, der ihn Richtung Wien bringt, sitzen außer ihm nur Profischmuggler, die mit allen Tricks polnische Würste über die Grenze bringen. Herrn Kukas Hoteltipp Vier Jahreszeiten ist in Wahrheit eine Parkbank. Weil er keinen Job findet, muss Waldemar wie viele andere Polen auch auf den sogenannten Arbeiterstrich. Und die Frau, die sich ihm später leidenschaftlich hingibt, erweist sich als Geburtstagsgeschenk seiner Mitbewohner, die ihr mit Kugelschreiber die besten Wünsche für Waldemar auf den Rücken geschrieben haben. Kurz gesagt: Waldemar hat nicht viel Glück. Aber er hat das Talent zum Glücklichsein. So findet er aus jeder schwierigen Lage heraus, manchmal hilft der Zufall, und er behält sich dabei seinen Optimismus und seine Leidenschaft. Herrn Kukas Empfehlungen ist ein wundervoll geschriebenes Buch, sehr lustig, sehr verschroben, manchmal auch sehr weise. Ich besitze das Buch seit sechs Jahren und lese es im Schnitt alle zwei Jahre, bisher also drei Mal. Und ich kann euch nur dringend empfehlen, aufzuholen.