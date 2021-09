Nur in der Sonntagsschule ist man vor ihnen sicher, denn mit Jesus und Gott haben sie - Gott sei’s gedankt - so gar nichts am Hut. Das ändert sich allerdings, als Charlie, der Bruder der Ich-Erzählerin, von Leopold Herdmann jede Menge Süßigkeiten geklaut bekommt und zu ihm sagt: "Nimms dir, nur zu, mir macht das nichts aus, ich bekomme ja so viele Süßigkeiten wie ich will in der Sonntagsschule!"

Fortan marschiert die versammelte Herdmann-Crew in die Kirche. Und dummerweise genau zu der Zeit, in der alle Vorbereitungen für das alljährliche Krippenspiel getroffen werden. Und obwohl die Herdmanns noch nicht mal wissen, was ein Krippenspiel überhaupt ist, erprügeln und erpressen sie sich in dem diesjährigen Stück alle Hauptrollen. Ausgerechnet diese Kriminellen sollen nun das Schönste und Edelste darstellen, das es im christlichen Glauben gibt.

Und natürlich: Jeder, aber auch wirklich jeder, erwartet die schlimmste Aufführung aller Zeiten