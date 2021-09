Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Wie kann man nur jemanden wie Donald Trump wählen oder sogar gut finden? Diese Fragen beschäftigen uns mit jedem chaotischen Tweet des US-Präsidenten wieder. Ein Erklärungsversuch ist das Buch Hillbilly Elegy von J. D. Vance, Auf der New York Times Bestseller-Liste mit Erscheinen sofort ganz oben.

Der amerikanische Traum! Vom Tellerwäscher zum Millionär! Das hat mich schon immer fasziniert. Mittlerweile hat dieser Traum aber erhebliche Risse bekommen und mit jedem Tweet des US-Präsidenten muss man sich schon fast verteidigen, Fan der USA zu sein.

Dass es mehr als die einfache Erklärung „Gut, die Amis haben halt keine Ahnung und haben einen Psychopaten gewählt“ gibt, zeigt J. D. Vance. Er ist 33, erfolgreicher Investor im Silicon Valley mit einem Abschluss der Elite-Uni Yale und somit alles, was wir mit dem schönen, erfolgreichen Amerika verbinden. Aber – bis er dorthin kam, war sein Weg nicht nur steinig, es schien fast unmöglich, dass er im oberen Drittel der amerikanischen Gesellschaft ankommt.

Familiengeschichte aus der Unterschicht Amerikas

Denn J. D. Vance stammt aus einer Hillbilly-Familie. Hillbillies, das sind die, die zur weißen, zurückgelassenen Mittel- ja schon fast Unterschicht gehören. Die in runtergekommenen Häusern oder sogenannten Trailerparks, also Wohnwagensiedlungen, wohnen. Genau diese Bevölkerungsschicht hat zum größten Teil Donald Trump zum Präsidenten gemacht.

In seinem Buch Hillbilly Elegy erzählt J. D. Vance seine Familiengeschichte und zeigt daran auf, wie zurückgelassen sich diese Menschen fühlen. Wie enttäuscht sie von den Eliten in Washington D.C. sind und wieso sie einfachen Parolen der Populisten hinterher rennen anstatt das eigene Tun zu hinterfragen.

J. D. Vance vergisst seine Herkunft nicht

Seine Großeltern wagten den Schritt aus den Bergen Kentuckys nach Ohio, um dort Arbeit zu finden und bauten sich ein relativ normales Leben auf. Was sie aber nie zurücklassen konnten, waren die kulturellen Unterschiede zu ihren Nachbarn. Konflikte wurden mit Gewalt, lautem Schreien und oft genug auch Drogen gelöst. Seine Mutter verfällt ihnen auch immer wieder. Die Großeltern übernehmen daraufhin seine Erziehung. Er geht wie viele seiner Klassenkameraden nach dem 11. September zum Militär und lernt dort Disziplin und Durchhaltevermögen. Das bringt ihn nicht nur zu einem College-Abschluss, sondern öffnet sogar die Türe der Eliteuniversität Yale, wo er seinen Abschluss in Jura macht. Sein amerikanischer Traum wurde also am Ende wahr. Und trotzdem vergisst er nicht, wo er herkommt.

Er gibt den Millionen enttäuschten, wirtschaftlich und kulturell abgehängten weißen Amerikanern aus den Einöden Amerikas ein Gesicht, nämlich das seiner eigenen Familie.