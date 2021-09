Zum Träumen: Die schönsten Hotels der Welt

Das handliche Lesebuch mit ausgewählten Hotelfotos von aus 24 Ländern: Indien, Antigua, dem Oman, Uruguay, aber auch Holland, Großbritannien und viel Frankreich. Zu jedem Hotel gibt es zwei Seiten Text zum Ort, an dem das Hotel steht und zum Strand. Zu meinem absoluten Favoriten, der fires lodge in Australien, steht zum Beispiel: "Hier können sie den Traum von einem Strand ganz für Sie allen verwirklichen. Die riesige Insel gilt als einer der wenigen Plätze der Erde, an dem eine so extravagante Einsamkeit noch möglich ist."

Leider steht am Ende auch der Preis. Aber nicht alle Hotels sind teuer, in Spanien gibt’s eins für schon 50 Euro die Nacht. Es gibt aber auch welche für 700 Dollar...

Man muss ja noch träumen können. Also ich träume jetzt von Tasmanien, Mexiko und vom Oman.