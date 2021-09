Wenn man dieses Buch liest, dann denkt man, dass man bisher immer mit verbunden Augen rumgelaufen ist, und Leinemann plötzlich wie ein Zauberer die Augenbinde weggehext hat. "Höhenrausch" ist so spannend, dass man selbst in einen Sog gerät. Man kann nicht aufhören, man will immer mehr lesen. Als ich dann am Ende angekommen war, dachte ich nur noch: VIERHUNDERTACHTUNDSECHZIG Seiten! Kann sich der Mann nicht länger fassen?