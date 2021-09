Die goldene Ära der Zauberei

Paul Kieve war eine Art magischer Berater am Set der „Harry Potter“-Filme. Er ist ein Zaubertrainer, der alles weiß über magische Kunststücke und die Tricks der Bühnenillusionisten. Jetzt hat er ein Buch geschrieben über die goldene Ära der Zauberei, in dem er die größten Magier aller Zeiten auftreten lässt. Das Buch heißt: „Hokus Pokus“. Jo Müller hat es mit Begeisterung verschlungen. Einer der größten Zauberer der Welt war einst: Ching Ling Soo. Der Höhepunkt seiner Show: Zwei Assistenten schießen aus zwei Vorderladern auf ihn. Soo stellt sich mit einem Porzellanteller vor der Brust in Position. Es macht Peng. Soo schwankt einen Augenblick und lässt dann die Kugeln auf den Teller fallen. Diesen Trick führte er auch am 23. März 1918 im voll besetzten Londoner Wood Green Empire auf. Trommelwirbel. Die Assistenten feuern, Soo fällt um und ist tot. Später stellt sich heraus, dass eines der Gewehre defekt war. Die Trickgewehre besaßen zwei Läufe: In einem war eine Platzpatrone, im anderen die echte Kugel, die aber gar nicht abgefeuert wurde. An jenem verhängnisvollen Abend geriet die Bleikugel leider in den falschen Lauf. Die Zauberer der klassischen Ära, zwischen 1850 und 1920, lebten gefährlich und riskierten nicht selten Kopf und Kragen. Und sie alle haben abenteuerliche, faszinierende und unglaubliche Biografien: Vom legendären Entfesslungskünstler Houdini bis zu Ioni, der „Göttin der Wunder“, die nach ihrer Magier-Karriere einen russischen Prinzen heiratete und damit zur Prinzessin wurde.

Außergewöhnlich auch das Leben des großen Lafayette, ein Zauberer, der zum ersten Mal Tricks mit echten Löwen auf der Bühne präsentierte. Ein Kollege meinte über ihn: „er sei exzentrisch bis an die Grenze des Irrsinns“. Lafayettes Lieblingsspruch: „Je besser ich die Menschen kennen lerne, desto mehr liebe ich meinen Hund“. Seinen Lieblingsvierbeiner überlebte der große Lafayette nur um wenige Tage. Als sich der große Magier am 9. Mai 1911 am Ende seiner Vorführung verbeugte, fing ein Bühnenvorhang Feuer und löste ein Inferno aus. Der Star-Zauberer kam ums Leben. Die Sicherheitstüren waren verschlossen, weil er Angst hatte, jemand könne seine Tricks ausspionieren.

Das Buch steckt voller faszinierender Geschichten rund um die größten und berühmtesten Magier von einst. Jeder von ihnen wird kurz vorgestellt. Aber das schöne und das wirklich zauberhafte an diesem Buch: Autor Paul Kieve reiht nicht Biografie an Biografie, sondern webt um die großen Meister eine kleine fiktive Geschichte. Er schildert wie er eine Wohnung in London bezieht, die magische Kräfte besitzt. Ihm erscheinen dort nämlich all diese längst verstorbenen Stars des Zaubergewerbes. Sie disputieren und diskutieren miteinander und mit ihm, dem lernwilligen Magie-Fan.