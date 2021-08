John Grisham kennen viele als Meistererzähler toller Justiz-Thriller. Das hier ist kein klassischer Grisham, sondern ein Sportbuch. Es geht um eine große Entschuldigung zwischen zwei Sportlegenden, die wahnsinnig bewegend ist.

Hand aufs Herz: Haben Sie schon mal bei einem Buch geweint? Sie wollten eigentlich gar nicht, aber dann ging es eben nicht anders? Mir ging das so bei Home Run von John Grisham. Ich weiß. Bei einem Sportbuch weinen - ziemlich doof! Ich muss selbst lachen, wenn ich es höre. Aber: John Grisham kennen viele als Meistererzähler so toller Justiz-Thriller wie Die Akte, Die Firma oder Das Urteil. Alle diese Bücher und viele mehr von ihm wurden erfolgreich verfilmt. Und dieser Mann kann einfach Geschichten erzählen.

In Home Run geht es um ein großes Baseballspiel in den 70ern ... und die eine Sekunde die gleich mehrere Leben verändert. Ausnahmespieler Joe Castle bricht gerade alle Rekorde - und das in seiner ersten Saison. Ein Home Run nach dem andern. Das ganze Land verehrt ihn als Jahrhunderttalent. Irgendwann steht er auf dem Spielfeld Warren Tracy gegenüber. Ein mittelmäßiger Werfer, ein schwieriger Vollidiot, der Sohn und Frau schlägt, säuft und der Joes Erfolg überhaupt nicht ertragen kann. Warren Tracey wirft den einen Ball, der gleich mehrere Leben zerstört!

Es passieren heftige Dinge und dreißig Jahre später macht sich der Sohn von Warren Tracey auf, alte Wunden zu flicken. Es geht um eine ganz große Entschuldigung zwischen zwei Sportlegenden, die einfach wahnsinnig bewegend ist. Ja, es ist und bleibt auch ein Sportbuch. Man sollte irgendwann schon mal was von Baseball gehört haben und so grob wissen, worum es da geht. Aber ein Abschnitt wie dieser ist schon extrem und sollte nicht abschrecken: „Bei einem Count von zwei Balls schlug er einen Double ins Right-Field-Eck. Fünf Hits in fünf at Bats. Im dritten Inning schickte er bei geladenen Bases, zwei Outs und dem Infield hinten von rechts einen Bunt zur dritten Base.“ Puh!

Ganz hinten im Buch gibt's eine Erklärung des Spiels und aller Begriffe die im Buch so fallen. Diese Erklärung habe ich leider erst nach dem Ende entdeckt. Trotzdem: Kein klassischer Grisham, aber ganz starke Geschichte, ganz stark geschrieben und deshalb für mich bis jetzt eines der besten Bücher des Jahres. Es muss ja nicht immer ein Justizthriller sein.