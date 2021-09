Nichts ist gruseliger, als die Realität

Nichts ist erfunden, keine einzige Person hat sich der Amerikaner Richard Preston ausgedacht. Das Buch beruht auf Tatsachen und alle Charaktere existieren oder haben existiert. Der Autor erzählt, wie das Ebola-Virus aus dem Regenwald zu uns Menschen kommt. Und er geht Fragen nach. Woher stammt es? Wo hält es sich versteckt, bevor es ausbricht? Etwa in Affen, Fledermäusen oder womöglich in einem Insekt? Eindeutige Antworten gibt es bis heute keine, nur Vermutungen.

Preston hat mit den Ärzten und Wissenschaftlern gesprochen, die im Buch vorkommen. Er hat sich nicht nur Forschungsergebnisse schildern lassen, sondern auch Gefühle. Die Tierärztin Nancy Jaax arbeitet in der Hochsicherheitszone mit Ebolaviren. Plötzlich entdeckt sie an einem Handschuh ihres Schutzanzugs einen Riss. Was geht in ihr vor, als sie befürchtet, sich deshalb mit der gefährlichen Krankheit angesteckt zu haben? Wie bezwingt sie ihre Angst, als sie unter Desinfektionsdusche steht?

Richard Preston beschreibt Ereignisse und Situationen, aber nicht einfach sachlich, er erzählt mit den Mitteln des Thrillers. Deshalb geht uns alles so nah. Kaum auszuhalten, wenn er im Detail skizziert, wie es dem Virus gelingt, den Körper zu zerstören.