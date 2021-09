Endlich ne andere Art von Vampirgeschichte

House of Night ist endlich mal ne etwas andere Vampirgeschichte. Ich kann diese "Mensch liebt Vampir bis zum Wahnsinn"-Storys auch langsam nicht mehr lesen.

In diesem Buch wird man einfach zum Vampir, ohne gebissen zu werden. Kommen die Zeichen, muss man in eine spezielle Schule, eben das House of Night. Sag Tschüß zu deiner Familie, die meisten wollen eh nichts mehr von dir wissen, wenn du zum Vampir wirst. Unsere Heldin ist Zoey, sie wird von der Vampirgöttin auch besonders gezeichnet, und sie begleiten wir durch ihre Schulzeit. Das kann auch mal ganz schön heftig werden, denn nicht jeder Schüler überlebt die endgültige Wandlung zum Vampir, und die üblichen Zickenkriege sind auch nicht ohne.