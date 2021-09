Ein verdammt weiblicher Autor

"Gibt es etwas Ätzenderes als nach einem langen Arbeitstag die Tür zur eigenen Wohnung aufzumachen und den arbeitslosen Freund vor der Glotze zu finden, wobei die Art, wie er davor hängt, darauf schließen lässt, dass er den ganzen Tag noch nichts anderes getan hat?" So beginnt Marys Geschichte. Was sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß, ist, dass ihr Freund Primo, über den sie hier gerade so schön herzieht, gar nicht mehr fernsieht, denn er ist tot.

Gestorben an einer Überdosis Viagra - aber auch das weiß Mary noch nicht. Genauso wenig wie die Tatsachen, dass der Mann, mit dem sie über ein halbes Jahr zusammengelebt hat, zehn Jahre älter war als sie dachte, eine Affäre mit ihrer besten Freundin hatte und eine Exfrau nebst dazugehörendem Kleinkind. Erst nach Primos Tod erfährt Mary, mit wem sie da das Bett geteilt hat. Als sie dann auch noch einen schlechten Porno in die Finger kriegt, der von ihrem frisch verstorbenen Lebensabschnittsgefährten verfasst wurde, wird ihr klar, dass sie noch nicht mal den Schatten einer Ahnung hatte, mit wem sie zusammen war.

Also beginnt sie, Menschen zu suchen, die Primo besser kannten als sie. Und davon gibt es einige. Zum Beispiel Tatoo Man - den trifft sie, als sie Primos einziges Erbe - den Hund Numb - Gassi führt. Was übrigens ein Grund mehr ist, nicht in New York zu leben - also das mit dem Gassi führen. Denn für jeden Haufen am falschen Ort zahlt man hier locker 20 Dollar - aber das nur am Rande als Warnung für alle Hundebesitzer.

Primos Vergangenheit

Tatoo Man entpuppt sich übrigens als richtig netter Mensch. Schade nur, dass er zu viele Tatoos am Körper und zuviel Metall im Gesicht hat. Und dann kommt noch Sue Wong ins Spiel. Sie ist Primos Witwe und bei dem Versuch, es ihr zu sagen, wird Mary direkt als neue Bassistin in ihrer Band angeheuert, allerdings ohne ihr zu sagen, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Diese Geschichte eskaliert erst später, aber dann richtig.