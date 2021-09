„ICH BIN DER TOD.“ Das steht auf einem Zettel, den das Ermittlerteam Hunter und Garcia im Hals einer brutal zugerichteten Leiche in Los Angeles finden. Hunter und Garcia, sind die beiden um die es sich in den Psychothrillern von Autor Chris Carter geht. Dieses Mal sind die beiden einem Serienmörder auf der Spur, der es auf junge Frauen abgesehen hat. Er entführt sie, misshandelt sie auf’s Brutalste und foltert sie bis in den Tod.

Beim Kauf hat mich damals alleine schon der drastische und unmissverständliche Titel angesprochen: I AM DEATH. Und der hält, was er verspricht. Autor Chris Carter schubst uns über die Klippe und in die Abgründe der menschlichen Psyche. Mit einer Bildsprache, die selbst hartgesottene Krimifans schockiert. Die detailgenauen Gewaltdarstellungen stellen die Geschichte dabei aber nie in den Schatten.

Die ist und bleibt von Anfang an spannend und plätschert nicht in einem unnötigen, halbgaren Nachgeplänkel und unerträglichem Pathos aus, den wir aus vielen kitschigen Hollywoodfilmen kennen. Eine kleine Warnung an all die Neugierigen, die die letzte Seite gerne am Anfang lesen: Lasst es! Damit nehmt ihr euch 383 Seiten unfassbare Spannung und einen Plot Twist (überraschende Wendung), den ich so noch nie gelesen habe.

Kurze Kapitel + Gute Cliffhänger = Dauerspannung

Vor allem die kurzen Kapitel sorgen bei I AM DEATH dafür, dass man auch „mal eben schnell“ das Buch in die Hand nehmen kann. Auch wenn man es trotzdem ungern wieder zur Seite legt, da die einzelnen Kapitel durchgehend starke Cliff-Hänger haben.

Vor allem solche, die vielleicht erst noch zu Leseratten werden wollen, werden Spaß an I AM DEATH haben. Lässt sich auch mathematisch ganz gut erklären: Kurze Kapitel + Gute Cliffhänger = Dauerspannung. Für mich war es die Einstiegsdroge in die Welt des Ermittlerduos Hunter und Garcia. Auch, weil die Charaktere, allen voran Robert Hunter so vielschichtig gestaltet sind. Inzwischen bin ich übrigens schon beim vierten Abenteuer von Hunter und Garcia angekommen.