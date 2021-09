Depri-Songs werden auseinandergenommen

In ein Buch mit so einem Titel muss man einfach hineinblättern, wenn man sich selber doch ein bisschen für Musik interessiert: "Die 52 deprimierendsten Songs aller Zeiten" Und schon auf den ersten Seiten erfahren wir, was der Grund für dieses Buch, wer schuld daran ist: Die Eltern von Tom Reynolds mit der, wie er schreibt, zweifellos radikalsten Plattensammlung, die jemals in einem Vororthäuschen zu finden gewesen ist. Am schlimmsten sei es an Weihnachten gewesen, wenn seine Eltern sich jedes Jahr in DJs verwandelt hätten und ein und denselben Weihnachtssong in 114 verschiedenen Versionen auflegten. Seit dieser Zeit habe er seinen Sinn für deprimierende Songs dramatisch erweitert und mit diesem Buch hat er sich gerächt.

Allein schon die Überschriften der Kapitel sind zum Wegschmeißen, zum Beispiel "Ich starb als Teenie bei einem Autounfall" oder "Wenn ich über Drogen singe, wird man mich ernst nehmen". Dabei wird jeder einzelne Song gründlich auseinandergenommen. Zu finden in der Kategorie "Sie hasst mich, ich hasse sie" ist Phil Collins´ "In the air tonight". Phil Collins habe den Song geschrieben, als er erfuhr, dass seine Frau fremdging, schreibt Tom Reynolds. Der Song sei ein tragisches Beispiel dafür, welch schreckliche Folgen eheliche Untreue haben könne. Gegen das Intro des Songs seien The Cure eine fröhliche Tanzkapelle. Reynolds Übertreibungen machen Spaß beim Lesen. Ein anderes Beispiel aus der Untergruppe "Ich erzähle eine Geschichte, die keinen interessiert": "The freshmen" von The Verve Pipe. Hier ist Reynolds ein bisschen gnädiger, bevor er dann doch zu seinem vernichtenden Urteil kommt: "Obwohl ich zugeben muss, dass es ein eindrucksvoller Song ist, macht mich die Geschichte trotzdem völlig fertig. Ein Schulmädchen, das sich eine Packung Schlaftabletten reinzieht, weil sie von zwei Dreckskerlen sitzengelassen wird, das muss ich mir wirklich nur einmal anhören." Sehr gelacht habe ich auch über das Kapitel "Grauenhafte Remakes bereits deprimierender Songs". Darin findet man unter anderem Mariah Careys Version von "Without you". Reynolds erwähnt hier, dass mit der 35jährigen Geschichte des Songs bereits verbrieft zwei Selbstmorde, ein Bankrott, Veruntreuung, Scheidung und Nervenzusammenbruch verknüpft seien. Also völlig unnötig, dass sich ausgerechnet noch Maria Carey an diesem Song vergeht.