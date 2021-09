Weiteres Meisterwerk von Tom Wolfe

Tom-Wolfe-Fans kennen seine Ausführlichkeit und Liebe fürs Detail, und deswegen schreibt der Mann halt dicke Bücher. Aber die lohnen sich - seine beiden ersten Romane "Fegefeuer der Eitelkeiten" (Kinoverfilmung mit Tom Hanks) und "Ein ganzer Kerl" sind auch dicke Wälzer und auch alle beide empfehlenswert, vor allem weil der Typ unglaublich gut erzählen kann und seine Figuren richtig lebendig macht, indem er ganz genau schildert, wie sie sich fühlen, wovor sie Angst haben und was sie sich erhoffen - das ist seine große Stärke.

Die Hauptperson in seinem neuesten Roman ist Charlotte Simmons. Ein 17jähriges Mädel, das in den Bergen in North Carolina aufwächst, so richtig in der Provinz, fernab von irgendwelchen Großstädten. Ihre Eltern sind ganz einfache Leute, leben in einem winzigen Haus und sind voller Stolz über ihre Tochter Charlotte, die mit zig Auszeichnungen die Schule abschließt und ein Stipendium für eine der renommiertesten Elite-Unis der USA bekommt. Da wo sonst nur diejenigen einen Studienplatz bekommen, die entweder reicher Manns Kind sind oder irgendwelche guten Beziehungen haben oder auch besonders gut Basketball spielen können (so haben schon manche in den USA als Analphabeten die Schule geschafft) oder wie im Fall von Charlotte - überdurchschnittlich gute Noten vorweisen können. Jedenfalls haben Charlottes Eltern, ihre ehemalige Lehrerin, eigentlich die ganze Stadt samt Bürgermeister schon eine leuchtende Karriere vor Augen und sie selbst freut sich, endlich auf genauso schlaue und wissbegierige Menschen zu treffen, hofft auf wissenschaftliche Auseinandersetzungen und intellektuelle Gespräche und erlebt an der Uni die totale Ernüchterung.

Dem Großteil ihrer Kommilitonen geht es vor allem ums Saufen und um Sex. Und wer nicht mitmacht ist spießig, hinterwäldlerisch oder komisch und vor allem is man sehr einsam. Und das ist Charlottes Konflikt - den wir alle in irgendeinem Zusammenhang nachvollziehen können: Ich will dazugehören! Aber was ist, wenn das, was ich dann machen muss, sich nicht mit meiner inneren Einstellung verträgt, wenn ich anders erzogen wurde und meine innere Stimme mir sagt: das, was die anderen machen ist falsch. Da muss man ja sehr stark sein, um sich gegen Einsamkeit und Gruppenzwang zu wehren. Und so begleiten wir Charlotte Simmons durch ihr erstes Semester, erleben ihre inneren Kämpfe mit und wie sie versucht, an dieser doch sehr sehr erlebnisorientierten Uni zu studieren und sich zurechtzufinden.

Manchmal ist es schon fast unheimlich, wie detailliert Tom Wolfe beschreibt, was teilweise auch zu ein paar Längen im Buch führt, die aber nicht weiter stören. Unschlagbar ist sein zynischer Stil und Sarkasmus, so dass man wirklich viel Spaß beim Lesen hat.