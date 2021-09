Mein Schweinehund ist stärker!

Ein Buch, bei dem man gar nicht so genau weiß, wie man es einordnen soll: Sachbuch, Biologiebuch, Diätbuch, Unterhaltungsbuch, Kochbuch, Fitnessbuch, Ernährungsbuch? Auf jeden Fall ist es ein großes Geschäft für den Autor. Es hat sich in den vergangenen Jahren so gut verkauft, dass er mit seinem Abnehm-Konzept sogar auf Tour geht. Dazu gibt’s weitere Bücher, CDs, DVDs eine App und, und, und...

Dabei hat Patric Heizmann eigentlich einfach nur viel Biologie-, Ernährungs- und Sportwissen zusammengetragen. Und das macht er eben wirklich unterhaltsam. Im weitesten Sinne geht’s ja darum, wie wir Gewicht verlieren können, wie wir abnehmen können. Und da hat der Autor verschiedener Vorschläge. Er erklärt uns, was wirklich die Dickmacher sind und was mit denen in unserem Körper passiert. Nehmen wir das Beispiel Kohlenhydrate - Zucker, Getreide, Kartoffeln - die vergleicht er mit schnell brennendem Papier. Beim Essen wird das Papier zuallererst verbrannt und bringt Energie für den Körper. Das Fett, in unseren Fettpölsterchen vergleicht er mit Kohlebriketts, die ganz langsam brennen. Allerdings muss der Körper diese Briketts nur dann ins Feuer werfen, wenn er kein Papier bekommt. Da merkt man schon, er versucht uns wirklich wie einem Kind zu erklären, was da genau in uns drin passiert. Er hat zig Beispiele für Nahrungsmittel und wie sie wirken.

Wir Radiomacher mögen das ja, wenn Menschen unkompliziert und plaudernd schreiben können und das macht Patric Heizmann. Manchmal war es mir beim Lesen aber sogar zu bildlich - ich will eben wie ein Erwachsener angesprochen werden, und nicht wie ein Kind.

Im ersten Teil des Buches geht es um die Ernährung. Das war auch alles schön und gut, ich hab mich im Alltag sogar dabei erwischt, wie ich vor dem Essen bewusst drüber nachgedacht habe, was jetzt zu der Tageszeit das Beste für meinen Körper und für’s Abnehmen wäre? Zuerst mal Freude, dann aber der Dämpfer im Buch: ohne Sport geht’s dann doch nicht. 2-3 Mal die Woche Krafttraining. Denn die Muskeln sind die Kraftwerke des Körpers und sie brauchen so viel Energie, dass sie auch an die Briketts, also die Fettpölsterchen gehen. Wer seine Muskeln trainiert, nimmt also konstanter ab. Okay, also Krafttraining, ne halbe Stunde, kann ich mit leben - was kommt noch? Ausdauertraining. Und da ging bei mir die Motivation schon wieder flöten? Trotz seiner vielen leichten Übungen und dem Anti-Schweinehund-Trainig...