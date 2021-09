Entspann dich, Hase!

In diesem Buch erleben wir Hape Kerkeling mal ganz anders. Vor fünf Jahren ist er nach Verdacht auf Herzinfarkt als dickliche Couchpotatoe für einige Wochen ausgestiegen und den bekannten Jakobsweg gepilgert: 800 Kilometer zu Fuß von Frankreich durch Spanien nach Santiago di Compostela. Auf dem Buchumschlag sieht man Hape schon mit Jeanshemd, Stock und Hut, 11-Kilo-Rucksack auf dem Rücken. So ist er über die Pyrenäen gelaufen, bei größter Hitze durch einsame Gegenden, gefährlich an einer Autobahn vorbei, durch einen verhexten Wald - schon der Weg abenteuerlich. Er beschreibt, wie er täglich 20 bis 30 Kilometer läuft, ohne Blasen an den Füßen. Wie er in einer Pilgerherberge das schrecklichste Essen seines Lebens nur mit viel Alkohol runterkriegt. Sehr interessant sind auch die Mitpilger aus aller Welt, die er trifft, wie Schnabbel, die er so nennt, weil sie so viel redet und Hape irgendwie an ihn selbst erinnert. Alles, was er sieht, jeden, den er trifft, bringen ihm neue Erkenntnisse. "Lass jeden Gedanken fallen", rät ihm ein Pilger, "stelle Gott Fragen, er gibt dir die Antwort", ein anderer. Hape vertraut dem Schicksal, lernt sich selbst kennen, findet Gott. Das beschreibt er aber nicht in großen Erleuchtungsreden, sondern seine Erkenntnisse sind unaufdringlich und klein und dabei so tiefgründig, wie man es bei Kerkeling nicht gedacht hätte.