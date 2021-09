Dann beginnt in der Kleinstadt, in der John lebt, eine Serie grauenvoller Morde. Und niemand kennt den Täter. Außer John. Was er herausfindet, lässt nicht nur ihm die Haare zu Berge steigen, sondern auch dem Leser. "Ich bin kein Serienkiller" ist ein ebenso böses wie spannendes Buch, weil es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist: Aus der Sicht von John, der ein reichlich wirres Innenleben hat. Deshalb weiß ich auch als Leser manchmal nicht recht, ob das, worüber John berichtet, seiner Phantasie entspringt oder der Realität entspricht. Die Drehungen und Wendungen, die Autor Dan Wells zu bieten hat, haben es in sich und lenken die Story im letzten Drittel in eine völlig neue, überraschende Richtung. Aus dem Thriller wird ein waschechter Gruselroman. In bester Stephen King-Tradition. Düster und hinterhältig: Ein Roman, in dem sich menschliche Abgründe auftun und in dem sich zeigt, dass die Schlimmsten aller Ungeheuer in unserem Inneren hausen.