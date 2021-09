Einfach nur herrlich!

Statt "Jung müsste man nochmal sein", dachte ich mir bei diesem Buch immer: "Hach - alt müsste man schon mal sein!" Wenn ich 82 bin, will ich genau so sein wie Renate Bergmann! Renate trinkt gerne mal einen Korn, regt sich über ihre junge Nachbarin auf, die immer Bumsmusik hört und sie hatte vier Ehemänner. Alle tot. Nicht ihre Schuld. Einerseits ist Renate die typische Rentnerin: Sie zahlt an der Kasse immer mit Kleingeld, keine Ahnung warum sich die jungen Leute da immer so aufregen... Sie geht zum Seniorenturnen und isst gerne Kuchen.

Auf der anderen Seite ist die Frau mit ihren 82 Jahren aber total cool! Sie hat so ein Telefon mit ’ner angebissenen Tomate hinten drauf und schreibt immer schöne Nachrichten bei Zwitter - wie sie es selbst nennt. Ein Beispiel: Kurt hat die AOK-Schipkarte in den Geldautomaten geschoben, und der Alarm ging los. Ich weiß nicht, wann die Polizei uns wieder gehen lässt. Kurt und Ilse sind Renates Rentner-Gang. Mit den beiden fährt sie immer zum Einkaufen, was jedes Mal ein Abenteuer ist, denn Kurt ist 87 und fast blind. Seine Frau Ilee sagt immer zu ihm: "Kurt fahr vorsichtig, hinter uns is Stau!"

Renate erzählt ihre Geschichten aus der Ich-Perspektive und das ist so trocken und lustig, dass ich ständig laut loslachen musste. Sie erfindet euch immer eigene Worte, wie Ossiporose oder sagt ACDC statt ADAC. Einfach Wunderbar.

Das Buch ist perfekt für jeden, der für schwere Kost nicht die Zeit oder auch nicht die Nerven hat und mein Tipp: Macht euch den Spaß und schaut erst NACHDEM ihr es gelesen habt nach, wer wirklich hinter dem Pseudonym Renate Bergmann steckt.