„Ich jage dich“ empfehle ich sehr. Allein schon diese Spanner-Sequenzen, in denen sich die Frauen beobachtet fühlen, machen einen ganz hibbelig. Was den Showdown angeht, habe ich selten was Spannenderes gelesen.

Aus Schweden kommt gute Popmusik, fast jeder zweite ESC-Gewinner UND: großartige Thriller. Stieg Larsson, Henning Mankell, Arne Dahl - alle aus Schweden. Wie auch Lars Kepler, der ... gar nicht Lars Kepler ist. Dazu aber gleich noch zwei Sätze. Ich war beim Lesen jedenfalls froh, im ZWEITEN Stock zu wohnen. Denn der Serienmörder in diesem Buch schleicht sich nachts in die Gärten oder auf die Rückseite von Häusern, beobachtet die Opfer durch Schlaf- oder Wohnzimmerfenster und schlägt dann zu. Bei mir müsste so jemand dann erst mal blöd klettern - viiiiel zu anstrengend - und das kann einen bei so spannendem Stoff schon ein bisschen beruhigen. Wobei... ich eh nicht ganz ins Beuteschema passen würde.

Besser im zweiten Stock wohnen!

Der Killer sucht nach Frauen, die alleine leben. Und bevor er mordet, beobachtet er die Frauen nicht nur, er filmt sie durch das erleuchtete Fenster und stellt diese Clips auf youtube. Die Polizei entdeckt den ersten Film recht schnell, aber erst als die Frau aus dem Video ermordet aufgefunden wird, ist klar, wie ernst das Ganze ist. Der Mord ist obendrein erschreckend aggressiv ausgeführt, ich erspare euch Details - vielleicht esst ihr ja gerade. Die Fälle häufen sich. Auf dem nicht zurückverfolgbaren youtube-Channel taucht ein Spannerclip nach dem nächsten auf - alle Frauen sterben, kurz nachdem der Film hochgeladen wurde.

Beim vierten Mordopfer gibt es eine erste Hoffnung, denn am Tatort wird neben dem Mordopfer ein bewusstloser Mann gefunden. Aber Krimikinder wissen: natürlich ist das nicht der Mörder, sonst wäre es echt ein kurzes Buch. „Ich jage dich“ ist der fünfte Band um den Ex-Kommissar Joona Linna, der bei vielen schon Kultstatus erreicht hat. Ich selber bin Quereinsteiger, kenne die ersten vier Bände nicht, was auch kein Problem war.

So, und wie war das mit dem Pseudonym? Hinter dem Autor Lars Kepler steckt ein schwedisches Ehepaar, Alexander und Alexandra Ahndoril. Die zwei leben mit ihren drei Töchtern in Stockholm, gleich neben dem Polizei-Hauptgebäude (sicher ist sicher). Das Pseudonym Lars Kepler ist eine Hommage an Stieg Larsson und einen Astronom mitten aus SWR3-Land. Den in Weil der Stadt geborenen Johannes Kepler, Entdecker von mehreren Planetengesetzen und auch sonst ein ziemlich heller Kopf.