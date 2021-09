Auf der Suche nach dem, was zählt

Julia, Anfang 30, ist vor einigen Monaten Mutter geworden. Am Tag vor der Geburt ihres Sohnes explodiert die Ölplattform "deepwater horizon" im Golf von Mexico. Inzwischen hat sich die BP-Aktie erholt, die Umwelt nicht. Kurz vor Mitternacht sagt Julia, ist ein typischer Zeitpunkt für gute Vorsätze: ihrer heißt "Nach dem suchen, was zählt". Für sich und für ihren Sohn.

Ein Jahr lang reist sie durch Deutschland, aber auch bis ins Steuerparadies der Cayman Islands und sucht nach Menschen mit Idealen. Sie trifft einige, die ihre verraten haben, vergessen haben, aber auch einige, die ihren konsequent treu sind - manche bis nah an Fanatismus. Und das liest sich sehr spannend.

Denn, weil Julia Friedrichs eine nicht mehr ganz unbekannte Journalistin und Autorin ist, kann sie ihre Fragen an die richten, an die wir "Normalos" nicht so leicht herankommen. Sie erzählt sehr persönlich von einem langen Gespräch mit Altkanzler Gerhard Schröder, ihrer Verwirrung, wie er so manche Entscheidungen und seine Rolle darin in der Rückschau sieht. Und: nach Treffen mit Politikern wie Rezzo Schlauch und Hans-Christian Ströbele, den Schriftstellern Ingo Schulze und Günther Grass, dem ehemaligen arbeitslosen Heilsbringer Peter Hartz, einem Ex-Manager der Hypo Real Estate Milliarden-Pleitebank ist Julia mal mal beeindruckt und mal frustriert, fühlt sich zwischenzeitlich aber auch völlig in einer Sackgasse. Und ich denke mal - viele von uns als Leser auch.