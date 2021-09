Märchen ohne märchentypische Enden

Die "Was wäre, wenn die Fee vorbei kommt?"- Frage ist ja eigentlich abgelutscht, aber Jakob Arjouni macht daraus fünf Geschichten, nach denen ich plötzlich gar nicht mehr den Wunsch hatte, dass sie auch mal bei mir vorbeischaut. Die Feen bei Arjouni sind nämlich ziemlich streng. Unsterblichkeit, Gesundheit, Geld und Liebe sind bei den Wünschen ausgeschlossen. Ideelle Wünsche gerne, aber bitte nicht teurer als eine Spülmaschine. Die braucht keine der fünf Figuren, also geht's mit dem Überlegen los. Länger als ein paar Minuten darf keiner, die Feen haben schließlich jede Menge Aufträge. Der politisch korrekte und sozial eingestellte Agenturchef Ronny möchte allen Idioten und ganz besonders seinem Geschäftspartner zur Selbsterkenntnis helfen. Ein junger und hochtalentierter Regisseur verzweifelt aus Angst, er könne den Erwartungen nicht gerecht werden. Also Fee, bitte ein Ende für das Drehbuch! Dabei vergisst er, die notwendige Qualität zu betonen.

Genau wie bei allen anderen Geschichten in "Idioten" schreibt Jakob Arjouni spannend und tragisch-komisch. Am heftigsten sicher der Einblick in die Alt-68er-Mutter, die sich nach dem 11. September 2001 mit ihrem Sohn versöhnen möchte. Dabei übersieht sie, dass es nichts mehr zu kitten gibt. Ein Leben lang hat sie ihn bevormundet. Der Fee teilt sie mit: "Ich wünsche mir, dass mein Sohn ehrlich erkennt, was ich für ihn bin." Und der handelt in Notwehr! Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht, nur so viel: für keine Geschichte gilt das für ein Märchen typische "Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende."