Spannender Thriller um den alten Streit zwischen Wissenschaft und Kirche

Morgens kurz nach fünf wird Robert Langdon in Massachusetts per Telefon geweckt, und keine 24 Stunden später hat er die katholische Kirche und die Vatikanstadt vor der totalen Zerstörung gerettet. Dazwischen liegen 700 der spannendsten Seiten die ich je in den Fingern hatte.

Robert Langdon ist Professor für religiöse Symbologie an der Harvard Universität und er soll ein mysteriöses Brandzeichen identifizieren, dass Mörder auf der Leiche eines Kernforschers eingebrannt haben. Dafür holt man ihn quasi mitten in der Nacht aus dem Bett und fliegt ihn in die Schweiz.

Das Brandzeichen weist auf den Geheimbund der Illuminaten hin, die eigentlich seit Jahrhunderten nicht mehr aktiv sind. Aber Robert Langdon glaubt, dass sich diese mächtige Organisation nur gut versteckt hat und immer noch ihr altes Ziel verfolgt: Nämlich die komplette Vernichtung der katholischen Kirche.

Der ermordete Kernforscher in der Schweiz hat mit hochexplosivem Zeug experimentiert und es ist ihm sogar gelungen eine kleine Portion davon herzustellen. Klein ist in diesem Fall eine relative Angabe. Das Minihäufchen hat ungefähr die Sprengkraft einer Atombombe und wurde natürlich geklaut. Im Vatikan soll währenddessen ein neuer Papst gewählt werden. Leider verschwinden die vier aussichtsreichsten Kandidaten kurz vorher - und die Entführer drohen die Kardinäle an vier verschiedenen Orten in Rom zu ermorden. Diese vier Orte wiederum gehören zu einem Weg, der früher zu der geheimen Kirche der Illuminaten geführt hat.

Und nur einer kennt sich so gut mit den alten Illuminaten aus, dass er diesen Weg Jahrhunderte später auch noch finden kann. Damit wird unser Harvard Professor Robert Langdon unfreiwillig zum Sherlock Holmes.

Auf nach Rom