Fantasy in der Gegenwart

Gute Fantasyromane zu finden, ist echt schwer. Entweder lesen sie sich wie Tolkien für Arme oder sie sind extrem kitschig.

Mark Chadbourn mogelt sich in seiner Geschichte sehr geschickt an beidem vorbei. Sie fängt einfach im ganz normalen London von heute an und wird dann erst langsam fantastisch.

Jack, unser Held, gammelt mal wieder nachts durch die Stadt und tut sich selbst leid. Sein Leben ist nach dem Selbstmord seiner Freundin vollkommen aus dem Ruder gelaufen und hat für ihn jeden Sinn verloren. Da hört er Hilfeschreie unter einer Brücke und geht mal nachschauen. Ein Mann wird dort überfallen und Jack versucht zu helfen - als sich der Täter umdreht und Jack in sein Gesicht schaut, fällt er aber erst mal in Ohnmacht. Der Polizei kann er gar nicht beschreiben, was er da gesehen hat, die würden ihm eh nicht glauben. Glücklicherweise gab es aber noch eine Zeugin. Eine Anwältin, die genau dasselbe gesehen hat wie Jack und ebenfalls ohnmächtig wurde.

Wilde Geschichten über alte Dämonen

Beide können sich nicht erklären, was passiert ist, werden aber durch ihre Nachforschungen in eine ziemlich wilde Geschichte verwickelt. Die Alten Dämonen wollen England wiederhaben und die Menschen sind ihnen dabei ziemlich wurscht und werden deshalb reihenweise umgebracht. Verhindern können das nur die fünf Brüder und Schwestern der Drachen - indem sie mehrere Artefakte finden mit denen man die guten Götter befreien kann. Denn nur die können die Dämonen wieder dahin schicken, wo sie herkommen.

Und jetzt sind wir mitten drin. Jack und vier weitere verkrachte Existenzen, die sich untereinander erst mal gar nicht leiden können, müssen zusammen kreuz und quer durch Großbritannien kurven und uraltes verstecktes Zeug finden, immer verfolgt von Dämonen die das natürlich verhindern wollen. Am Ende haben sie zwar alles beisammen, die Dämonen können besiegt werden, aber dann stellt sich raus, dass den Göttern die Menschen auch ziemlich egal sind.