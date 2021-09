Unfassbar wahre Geschichte

Würden Sie sich ihren eigenen Arm abschneiden? Höchstwahrscheinlich nicht. Es ist auch nur schwer vorstellbar, dass man in eine Situation kommt, in der man das tun müsste. Genauso muss Aron Ralston auch gedacht haben. Bis zum 1. Mai 2003. An diesem Tag macht er in einem Canyon im Westen Utahs das, was sich eigentlich keiner vorstellen kann. Er schneidet sich seinen Arm ab - ohne Betäubung und mit einem stumpfen Taschenmesser. Und danach ist er frei. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der damals 28 Jahre Aron in einer knapp 1 Meter breiten Felsspalte festgesessen - fünf Tage lang. Bei einer Wandertour war ein zentnerschwerer Felsbrocken auf seinen Arm gefallen und hatte Aron eingeklemmt. Alles, was er bei sich hatte: vier Schokoriegel, zwei Brote, drei Liter Wasser, ein CD-Player, ein Seil und ein Taschenmesser. Und: niemand wusste, wo er war. Er hatte nämlich keinen von seiner Tour erzählt.

Aron Ralston beschreibt in seinem Buch die fünf Tage, die er im Canyon festsitzt. Mal hofft er auf Rettung, mal ist er total verzweifelt. Am Anfang versucht er noch, sich zu befreien. Dann merkt er, dass das keinen Zweck hat. Am Ende, völlig ausgehungert und fast verdurstet, sieht er nur noch einen Ausweg. Das Ganze ist aber keine blutrünstige Geschichte, auch wenn sich erst mal so anhört. Aron erzählt hauptsächlich, woher die Kraft zum Durchhalten und den Mut für seine unvorstellbare Befreiungstat genommen hat.