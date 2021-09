Im Clinch: Die Geschichte meiner Filme

Ich kannte vor diesem Buch keinen einzigen Film von Regisseur Fatih Akin - ich hatte noch nicht mal GEGEN DIE WAND gesehen, oder SOLINO oder IM JULI.

Aber das habe ich ganz schnell nachgeholt, als auf den ersten Seiten schon klar wurde - hier hat einer bei den Dreharbeiten ganz schön viele unterhaltende und spannende Dinge erlebt. Parallel zu diesem Buch habe ich dann den einen oder anderen Film geschaut.

Er erzählt z.B. von seinem Hauptdarsteller Birol Ünil (aus GEGEN DIE WAND) - den er schon immer verehrte, auch wenn der einen ganz schwierigen Ruf hat. Was sich dann auch gleich bewahrheitete - sie wollten in Budapest mit ihm drehen, aber Ünil wollte nicht kommen. Herrlich, wie Fatih Akin dann zum Handy greift und ihm mehrfach den Anrufbeantworter vollflucht. Wie "Ey, du Arsch, du weißt ja gar nicht was Freundschaft ist". Daraufhin flucht Birol Ünil seinen Anrufbeantworter voll. Das ging hin und her, bis sie mal direkt miteinander sprachen und Bürol Ünil nur sagte: "Ich komm jetzt rüber und schneid dir die Eier ab." "Ja, mach doch" sagt Fatih Akin. Dann landete der in Budapest um 22.00 Uhr. Aber bevor der den Vertrag unterschrieb, musste Fatih Akin mit ihm die ganze Nacht Geburtstag feiern. Irgendwann gegen 4 Uhr morgens unterschrieb er. 2 Stunden später mussten sie ans Set. Herrlich, wie viel improvisiert werden muss.

Auch bei dem Film IM JULI mit Moritz Bleibtreu und Christiane Paul. Sie bekam einen Kreislaufkollaps, das Studio, das sie anmieteten, funktionierte gar nicht - es gab Messerstechereien.

Fatih Akin feierte während der Dreharbeiten Geburtstag, wurde gefragt, was er sich wünscht. Er sagte nur: "Ein Filmplakat von STIRB LANGSAM". Denn auf dem Plakat steht: "Probleme - Ich liebe solche Tage"

An diesem Buch sehen wir: Als Regisseur darfst du nie Deinen Humor verlieren.