Leichter Feierabend-Thriller - Im Koma

Es ist einer der schlimmsten Alpträume, die man sich vorstellen kann. Gefangen im eigenen Körper, im Wachkoma. Man liegt da, hört und versteht alles um sich herum, kann sich aber niemandem mitteilen.

So zumindest geht es dem Opfer in Joy Fieldings Krimi "Im Koma". Casey Marshall hat einen Autounfall nur knapp überlebt. Aber bald stellt sich die Frage. War es wirklich ein Unfall? Casey Marshalls Augen starren ins Leere, sie fühlt sich wie eine in Beton gegossene Mumie, komplett bewegungsunfähig. Sie kann nichts sehen, nur hören und denken.

Eine ihrer Freundinnen liest ihr täglich am Krankenbett aus einem Buch vor, das Casey in der Schule abgrundtief gehasst hat. Das hört sich jetzt echt fies an, aber die Freundin vertraut darauf, dass dieses Vorgelese Casey irgendwann mal so auf die Nerven geht, dass sie aufwachen muss, um sie entnervt anzubrüllen "Hör endlich auf damit!". Aber Casey kann sich nicht wehren. Menschen unterhalten sich neben ihr, als sei sie gar nicht da. Und so erfährt sie Dinge, die sie eigentlich niemals hören wollte. Lügen, Intrigen. Nur gut, dass wenigstens ihr Mann zu ihr hält.

Hört sich jetzt eher nach so einem Ein-Euro-Schund-Liebesroman an der Supermarktkasse an, als nach einem Krimi. Aber eines Tages erfährt Casey aus solch einem Gespräch, dass der Unfall ein Mordanschlag war und dass man sie noch immer töten will. Nur, wie wehrt man sich gegen einen Mörder, wenn man sich nicht bewegen, ja nicht einmal bemerkbar machen kann?

Diese Hilflosigkeit ist so richtig packend, weil Joy Fielding die ganze Geschichte aus der Sicht des Opfers erzählt, es gibt diverse Wendungen und Überraschungen und ich hab mich echt lange gefragt, wie kommt die Frau aus dieser Nummer wieder raus?