Von der Leidenschaft für Wölfe

Die Geschichte beginnt mit einem Wolf, der sich einer Veranda nähert, auf der ein Baby schläft, und endet mit einem Vater der in blinder, selbstgerechter Wut fast seinen Sohn erschießt. Ich habe eine echte Schwäche für Wölfe, und in diesem Buch habe ich Menschen gefunden, die meine Liebe teilen, aber auch solche, für die nur ein toter Wolf ein guter Wolf ist.

In der amerikanischen Kleinstadt Hope taucht ein Wolf auf, die staatliche Forst und Fischereiwirtschaftsbehörde schickt einen Vertreter, der feststellen soll, ob es sich um einen Streuner handelt, oder ob sich da ein ganzes Rudel in den Bergen aufhält. Wölfe stehen unter Artenschutz und wurden, weil sie vom Aussterben bedroht sind, in einigen Nationalparks wieder angesiedelt. Nun kann man einem Wolf schlecht beibringen, wo der Park aufhört, und so kann es schon mal passieren, dass einer dort auftaucht, wo er nicht hingehört.

Der Bösewicht und die Wolfsforscherin

Hope steht quasi unter der Fuchtel von Buck Calder. Platzhirsch, Geldsack, Macho, Mistkerl eben. Natürlich hält so ein Typ nichts davon, Wölfe mit einem Halsband zu markieren und sie zu beobachten. Er hat sie lieber mit einer Plane abgedeckt auf der Ladefläche eines Pickups. Trotzdem kann er nicht verhindern, dass die Regierung eine Wolfsforscherin schickt, die die Tiere ausfindig machen soll um sie zu markieren.