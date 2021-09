Unfassbar verstörend

Ein junger Mann auf der Flucht vor sich selbst und vor seiner Vergangenheit als irischer Freiheitskämpfer lässt sich für ein Jahr auf eine winzige Insel im südlichen Eismeer verschiffen, um das Wetter zu beobachten. Kaum dass das Schiff abgelegt und er sich in einer ziemlich baufälligen Hütte eingerichtet hat, beginnt mit Sonnenuntergang ein absoluter Albtraum. Froschartige, riesige Lebewesen steigen aus dem Meer und greifen ihn an. Soweit könnte das ein neuer Stephen King sein. Aber es kommt ganz anders, er überlebt die Nacht und stellt fest, dass sich in dem anscheinend verlassenen Leuchtturm auf der Insel noch ein Mensch versteckt und ebenfalls Nacht für Nacht um sein Leben kämpft. Es dauert lange, bis die beiden beginnen, diesen Kampf gegen die Froschkerle, wie sie sie nennen, gemeinsam zu fechten. Und es dauert noch länger, bis der Wetterbeobachter feststellt, dass die Froschkerle nicht der schlimmste Feind sind. Und einer der beiden Männer wird dieses Jahr am Ende der Welt nicht überleben.